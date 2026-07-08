- Joseph Aoun će u četvrtak formalno primiti poziv američkog ambasadora Michela Isse u Bejrutu

Tvrdi izvor: Libanski predsjednik pozvan u posjetu Washingtonu 21. jula - Joseph Aoun će u četvrtak formalno primiti poziv američkog ambasadora Michela Isse u Bejrutu

Libanski predsjednik Joseph Aoun pozvan je u posjetu Washingtonu 21. jula na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je u srijedu visoki libanski izvor za Anadolu.

Očekuje se da će Aoun u četvrtak formalno primiti poziv od američkog ambasadora u Libanu Michela Isse u Bejrutu, rekao je izvor.

Očekuje se da će se dnevni red posjete fokusirati na provedbu okvirnog sporazuma postignutog uz posredovanje SAD-a, stav Libana o regionalnom razvoju i bilateralne odnose između Bejruta i Washingtona, rekao je izvor.

Sporazum, koji su Liban i Izrael potpisali 26. juna, predviđa postepeno povlačenje Izraela s libanske teritorije.

U utorak je libansko Ministarstvo zdravstva saopćilo da je broj poginulih u izraelskim napadima na Liban porastao na 4.320, a da je od 2. marta povrijeđeno 12.203.

Libanska ambasada u Washingtonu saopćila je u srijedu da je Bijela kuća zvanično pozvala Aouna da posjeti glavni grad SAD-a i sastane se s Trumpom 21. jula.

Poziv odražava snažno partnerstvo između Libana i SAD-a i pruža priliku dvojici predsjednika da razgovaraju o pitanjima od zajedničkog interesa, saopćila je ambasada.

Razgovori će obuhvatiti bilateralne odnose, regionalnu sigurnost i kontinuiranu američku podršku suverenitetu, stabilnosti, teritorijalnom integritetu i državnim institucijama Libana, dodaje se.

Posjeta slijedi nakon intenzivnih diplomatskih napora libanske misije u Washingtonu, u bliskoj koordinaciji s libanskim predsjedništvom i visokim zvaničnicima američke administracije, da se ojača bilateralni dijalog na visokom nivou i olakšaju aranžmani za zvaničnu posjetu, saopćila je ambasada.