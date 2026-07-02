Sirijski ministar vanjskih poslova sastao se s libanskim predsjednikom u Beirutu

Mohammad Sio
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani sastao se u četvrtak s libanskim predsjednikom Josephom Aounom u palati Baabda u Beirutu, prenijeli su sirijski mediji.
Tokom svoje zvanične posjete, očekuje se da će se Shaibani sastati s nekoliko visokih libanskih zvaničnika, kao i s političkim i vjerskim liderima, javila je privatna televizija Syria TV.
Posjeta dolazi u trenutku kada Damask nastoji otvoriti novo poglavlje u sirijsko-libanskim odnosima i ojačati bilateralnu saradnju.
Nikakvi dodatni detalji o razgovorima nisu odmah bili dostupni.