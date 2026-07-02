Asaad al-Shaibani započeo posjetu sastankom s predsjednikom Josephom Aounom prije razgovora s visokim libanskim zvaničnicima, političkim i vjerskim liderima

Sirijski ministar vanjskih poslova sastao se s libanskim predsjednikom u Beirutu Asaad al-Shaibani započeo posjetu sastankom s predsjednikom Josephom Aounom prije razgovora s visokim libanskim zvaničnicima, političkim i vjerskim liderima

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani sastao se u četvrtak s libanskim predsjednikom Josephom Aounom u palati Baabda u Beirutu, prenijeli su sirijski mediji.

Tokom svoje zvanične posjete, očekuje se da će se Shaibani sastati s nekoliko visokih libanskih zvaničnika, kao i s političkim i vjerskim liderima, javila je privatna televizija Syria TV.

Posjeta dolazi u trenutku kada Damask nastoji otvoriti novo poglavlje u sirijsko-libanskim odnosima i ojačati bilateralnu saradnju.

Nikakvi dodatni detalji o razgovorima nisu odmah bili dostupni.