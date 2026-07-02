Razgovori su bili fokusirani na jačanje bilateralnih odnosa „na osnovama uzajamnog poštovanja i dobrosusjedstva“, saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova Sirije

Sirijski ministar vanjskih poslova sastao se s libanskim predsjednikom u Beirutu Razgovori su bili fokusirani na jačanje bilateralnih odnosa „na osnovama uzajamnog poštovanja i dobrosusjedstva“, saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova Sirije

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani sastao se u četvrtak u Beirutu s libanskim predsjednikom Josephom Aounom, a dvije strane su razgovarale o načinima jačanja bilateralnih odnosa, saopšteno je iz kabineta sirijskog ministra, prenosi Anadolu.

Al-Shaibani i Aoun su razmotrili načine za unapređenje ekonomske saradnje između dvije zemlje i razmijenili mišljenja o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima od zajedničkog interesa, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Sirije.

Razgovori su bili fokusirani na jačanje sirijsko-libanskih odnosa „na osnovama uzajamnog poštovanja i dobrosusjedstva“, uz istovremeno proširenje bilateralne saradnje, dodaje se u saopštenju.

Šef sirijske diplomatije sastao se i s predsjednikom libanskog parlamenta Nabihom Berrijem.

Nakon sastanka, Al-Shaibani je izjavio da su razgovori s Berrijem bili fokusirani na načine razvoja odnosa između Sirije i Libana, prenijela je službena libanska novinska agencija NNA.

On je demantovao izvještaje da se tokom razgovora raspravljalo o Hezbollahu, javila je agencija.

Na pitanje o mogućnosti sastanka sa zvaničnicima Hezbollaha, Al-Shaibani je rekao: „Ako sastanak s Hezbollahom služi interesu, otvoreni smo za to“, naglašavajući pritom da su njegovi razgovori s Berrijem bili ograničeni na jačanje bilateralnih odnosa.

Prema izvještajima libanskih medija, posjeta al-Shaibanija uključuje i sastanke s nekoliko visokih libanskih zvaničnika, kao i s političkim i vjerskim ličnostima.