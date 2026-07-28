Erdogan: Turska osigurala udio u naftnom polju Kirkuk u okviru historijskog energetskog sporazuma s Irakom Turskoj naftnoj kompaniji odobreno partnerstvo u proizvodnom polju Kirkuk, kaže Recep Tayyip Erdogan, nazivajući sporazum „historijskim korakom“

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u utorak da je turska državna naftna kompanija dobila partnerski udio u iračkom proizvodnom naftnom polju Kirkuk, ocijenivši novi sporazum kao „historijski korak“ u bilateralnoj energetskoj saradnji.

„Proizvodno polje Kirkuk dodijeljeno je turskoj naftnoj kompaniji kao partneru. Sporazum potpisan danas predstavlja historijski korak u smislu partnerstva u energetskom sektoru“, rekao je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare s iračkim premijerom Alijem al-Zaidijem u Ankari.

Erdogan je naveo da su on i al-Zaidi razmijenili mišljenja o regionalnim dešavanjima, posebno u vezi s Iranom, Sirijom i Palestinom.

Istakao je da je Turska spremna Iraku osigurati potrebne proizvode iz oblasti odbrambene industrije.

„Nastojimo osigurati da naš region bude poznat ne po ratu, terorizmu i sukobima, već po razvoju, prosperitetu, miru i stabilnosti“, rekao je Erdogan.

Dodao je da Turska nikada nije posmatrala mir i stabilnost Iraka odvojeno od vlastitih, s obzirom na to da je Irak među zemljama pogođenim ratom i nestabilnošću.

Erdogan je također istakao da je Projekat Razvojni put, koji ima za cilj povezivanje Zaljeva s globalnim tržištima preko Iraka, dobio dodatni značaj u svjetlu aktuelnih regionalnih dešavanja.

Govoreći o sigurnosti, Erdogan je kazao da Ankara ostaje u bliskom dijalogu s Irakom kako bi unaprijedila proces „Turska bez terorizma“ i viziju „regiona bez terorizma“.