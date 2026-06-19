Izrael od ranih jutarnjih sati u petak ubio najmanje 31 Libanca uprkos stupanju na snagu sporazuma između SAD-a i Irana

Libanski predsjednik osudio najnovije izraelske napade, pozvao na "sveobuhvatno primirje" Izrael od ranih jutarnjih sati u petak ubio najmanje 31 Libanca uprkos stupanju na snagu sporazuma između SAD-a i Irana

Libanski predsjednik Joseph Aoun u petak je osudio nedavne izraelske napade na južni i istočni Liban, koji su prošireni i izazvali nova stradanja i razaranja te pozvao na "sveobuhvatno primirje što je prije moguće".

"Ono čemu danas svjedočimo na jugu i u Bekai, širenje izraelskih napada i nova ubijanja i razaranja, predstavlja opasnu i neprihvatljivu eskalaciju", rekao je Aoun, navodi se u saopćenju njegovog ureda objavljenom na društvenoj mreži X.

"Napadi su pogodili desetine nevinih ljudi, uključujući žene i djecu te podrivaju napore za učvršćivanje primirja i okončanje rata, posebno nakon nedavnih dešavanja između SAD-a i Irana", rekao je Aoun.

"To (nedavni napadi) neće nas spriječiti da radimo na postizanju sveobuhvatnog primirja što je prije moguće", dodao je.

"Po ovom pitanju ne može biti popuštanja, jer je sveobuhvatno primirje ulaz za razgovore o drugim pitanjima, a najvažnija su izraelsko povlačenje, raspoređivanje vojske i povratak pritvorenika."

Saopćenje je uslijedilo nakon što je najmanje 31 Libanac ubijen u južnom i istočnom Libanu od ranih jutarnjih sati u petak, dok Izrael nastavlja napade na tu zemlju uprkos stupanju na snagu sporazuma između SAD-a i Irana.