Aoun je u poruci upućenoj Trumpu povodom obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a američkom predsjedniku i građanima SAD-a poželio daljnji prosperitet

Libanski predsjednik pozvao Trumpa da nastavi podržavati Liban Aoun je u poruci upućenoj Trumpu povodom obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a američkom predsjedniku i građanima SAD-a poželio daljnji prosperitet

Predsjednik Libana Joseph Aoun pozvao je u subotu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da nastavi podržavati Liban.

Kako je saopćeno iz Ureda predsjednika Libana, Aoun je u poruci upućenoj Trumpu povodom obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a američkom predsjedniku i građanima SAD-a poželio daljnji prosperitet.

"Nema sumnje da su odnosi između Libana i Sjedinjenih Američkih Država dugotrajni i duboko ukorijenjeni, jednako trajni kao i humanitarni i društveni principi i vrijednosti koje povezuju naše poglede. Danas ti odnosi ponovo dobijaju na zamahu zahvaljujući vašoj odlučnosti i neumornim naporima da obnovite stabilnost i sigurnost na Bliskom istoku, općenito, a posebno u Libanu", naveo je Aoun.

Zahvalivši Trumpu na angažmanu, libanski predsjednik je uputio apel za nastavak američke podrške.

"Pozivamo vas da nastavite podržavati legitimne i pravedne ciljeve Libana, njegove institucije, oružane snage i narod, kako bismo mogli okrenuti stranicu rata i otvoriti novo poglavlje nade, mira i stabilnosti."

Bejrut i Tel Aviv su 26. juna potpisali okvirni sporazum uz posredovanje SAD-a kojim je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije, počevši od dvije probne zone čije lokacije nisu javno objavljene.

Sporazum ne sadrži precizan vremenski okvir za izraelsko povlačenje, već ga uslovljava potpunim preuzimanjem sigurnosne kontrole od strane libanske vojske u evakuisanim područjima te razoružanjem naoružanih grupa, posebno Hezbollaha.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je 21. juna izjavio da će Izrael zadržati ono što naziva "sigurnosnom zonom" na jugu Libana, uprkos sporazumu između SAD-a i Irana koji je stupio na snagu 18. juna i koji uključuje garancije za suverenitet i teritorijalni integritet Libana.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, od 2. marta izraelska vojna ofanziva u Libanu odnijela je više od 4.290 života, ranjeno je više od 12.190 osoba, dok je više od milion ljudi raseljeno.