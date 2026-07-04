Papa Lav posjetom Lampedusi uputio izazov Evropi i SAD-u po pitanju migracija Prvi američki papa proveo 4. juli na evropskoj migrantskoj granici, pozivajući na zaštitu migranata dok zapadne vlade pooštravaju migracione politike

Papa Lav XIV posjetio je u subotu mediteransko ostrvo Lampedusu, iskoristivši simboličnu posjetu jednom od glavnih evropskih ulaza za migrante kako bi pozvao evropske i američke lidere da na migracije odgovore solidarnošću, a ne odvraćanjem.

Prvi američki papa odlučio je obilježiti 4. juli, 250. godišnjicu nezavisnosti SAD-a, na ostrvu koje je postalo simbol migranata koji rizikuju živote kako bi stigli u Evropu, dodatno naglasivši poruku koju ponavlja od početka pontifikata, da migrante treba posmatrati kao ljude kojima je potrebna zaštita, a ne prvenstveno kao sigurnosni izazov.

Posjeta je uslijedila manje od dvije sedmice nakon što je Evropska unija usvojila nova pravila o migracijama koja proširuju ovlasti za pritvaranje migranata i omogućavaju uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Unije. Također je uslijedila nakon višemjesečnih kritika pape Lava na račun restriktivnih imigracionih politika, uključujući mjere administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Odabirom evropske migrantske granice na Dan nezavisnosti SAD-a, prvi papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama uputio je jednu od najjasnijih političkih poruka svog pontifikata, pozivajući zapadne lidere da saosjećanje i zajedničku odgovornost stave u središte migracione politike.

"Iz ovog udaljenog ugla Evrope na Sredozemnom moru još jasnije se može sagledati veliki izazov koji fenomen migracija predstavlja evropskim društvima", rekao je Lav stanovnicima i hodočasnicima okupljenim na ostrvu.

- Primajte, štitite, podržavajte i integrišite migrante -

Ipak, istakao je da je Evropa sposobna odgovoriti na taj izazov politikama koje će "primati, štititi, podržavati i integrisati migrante", uz istovremenu pomoć zemljama porijekla "kako niko ne bi bio prisiljen emigrirati".

Cjelodnevna posjeta podsjetila je na jedan od ključnih trenutaka pontifikata pape Franje. Franjo je 2013. godine izabrao Lampedusu za svoje prvo putovanje izvan Rima, skrećući pažnju svijeta na migrante koji prelaze Sredozemno more. Ponovivši veliki dio tog puta, Lav je naglasio kontinuitet između dvojice papa kada je riječ o migracijama.

Lav je posjetu započeo molitvom na grobovima migranata koji su poginuli pokušavajući preći more iz Sjeverne Afrike. Potom je stao uz obalu s pogledom na more koje razdvaja Afriku i Evropu, jednu od najsmrtonosnijih migrantskih ruta na svijetu, prije nego što je posjetio spomenik "Kapija Evrope" i susreo se s jednom migrantskom porodicom.

Tokom mise na otvorenom uporedio je migrante s ranjenim putnikom iz evanđeoske prispodobe o dobrom Samaritancu.

"Ovdje niste vidjeli samo jednog, već hiljade ljudi koji su pali u ruke razbojnika koji su im oduzeli sve, brutalno ih pretukli i ostavili napola mrtve", rekao je.

- Počast stradalima na moru -

Papa je također odao počast onima koji su izgubili živote na moru, rekavši da njihova sudbina jednako opominje savjest Evrope kao i sudbina onih koji su preživjeli putovanje.

Lampedusa, udaljena oko 145 kilometara od Tunisa, dugo je jedno od glavnih žarišta evropske rasprave o migracijama. Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice, u Italiju je tokom prve polovine ove godine stiglo više od 14.000 migranata, pri čemu je gotovo 60 posto njih pristalo upravo na Lampedusu. Većina ih je krenula iz Libije.

Lav je više puta zahvalio stanovnicima Lampeduse na prihvatu migranata i podršci akcijama spašavanja, nazvavši njihove postupke "čudom saosjećanja".

Vrijeme i mjesto posjete dodatno su pojačali njenu političku poruku. Dok se vlade širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država sve više usmjeravaju na kontrolu granica, deportacije i mjere odvraćanja, Lav je iskoristio jednu od najprepoznatljivijih svjetskih migrantskih ruta kako bi zagovarao humaniji pristup.