Komandant KFOR-a Ulutas posjetio sjedište NATO-a u Briselu

Komandant mirovnih snaga NATO-a na Kosovu (KFOR), general-major Ozkan Ulutas, posjetio je sjedište NATO-a u Briselu i prisustvovao sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, javlja Anadolu.

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska, na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, objavila je da se sastala sa general-majorom Ulutasom u sjedištu NATO-a u Briselu.

Šekerinska je naglasila da je i Ulutas prisustvovao sastanku Sjevernoatlantskog vijeća.

Ističući da NATO ostaje snažno posvećen miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekla je: "KFOR nastavlja igrati važnu ulogu u okviru dugoročnog mandata Ujedinjenih nacija."

Turski vojnici služe na Kosovu kao dio KFOR-a od 1999. godine.

Turska je prvi put preuzela komandu nad KFOR-om 10. oktobra 2023. godine na period od godinu dana, a posljednji put je ponovo preuzela tu komandu 3. oktobra 2025. godine.