NATO-ov avion oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije Dron je oborio rumunski borbeni avion stacioniran u Litvaniji u sklopu NATO-ove misije kontrole zračnog prostora (Air Policing)

Sumnjivi ukrajinski dron, koji je ušao u zračni prostor Estonije, oborio je rumunski borbeni avion, izjavio je u utorak estonski ministar odbrane, prenosi Anadolu.

Dron je oboren iznad jezera Vortsjarv, izjavio je estonski ministar odbrane Hanno Pevkur za javni servis ERR.

„Dobili smo preliminarne informacije od naših latvijskih kolega, a i naš radar je detektovao dron koji se kretao ka južnoj Estoniji. Aktivisali smo neophodne mjere i borbeni avion iz misije 'Baltic Air Policing' oborio je dron.“

Prema izvještaju, dron je oborio rumunski borbeni avion stacioniran u Šiauliaju u Litvaniji, u sklopu NATO-ove misije kontrole zračnog prostora.

Pevkur je kazao da je incident s dronom za sada završen, dodajući da podaci ove zemlje ne pokazuju prisustvo drugih neovlaštenih dronova u estonskom zračnom prostoru.

„Najvjerovatnije se radilo o ukrajinskom dronu koji je skrenuo s kursa usred ruskog elektronskog ometanja“, izjavio je Marko Mihkelson, predsjedavajući Odbora za vanjske poslove estonskog parlamenta.

Estonski ministar odbrane je također naveo da mu se njegov ukrajinski kolega Mykhailo Fedorov izvinio zbog ovog incidenta tokom telefonskog razgovora.