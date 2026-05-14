Britanski izaslanik pri NATO-u: Velika Britanija i Turska su "krajnji stubovi Saveza"

Vojni predstavnik Britanije pri NATO-u, general-pukovnik Eldon Millar, opisao je Veliku Britaniju i Tursku kao "krajnje stubove Saveza", ističući strateški značaj Ankare i njen dugogodišnji doprinos NATO-u, javlja Anadolu.

Govoreći za Anadolu u ekskluzivnom intervjuu tokom posjete Turskoj, uoči NATO samita koji bi se trebao održati u Ankari 7. i 8. jula, Millar je rekao da Turska služi kao „vitalni most između toliko različitih dijelova svijeta“ zbog svoje strateške lokacije.

Govoreći o očekivanjima Britanije da Evropa preuzme veći dio tereta odbrane NATO-a, Millar je kazao da polazna tačka saveza ostaje „neposredna i goruća prijetnja“ koju predstavlja Rusija.

„Dok nastavljamo priznavati da postoji zaista neposredna i goruća prijetnja od Rusije, smatram da to uokviruje ono odakle zapravo počinjemo“, rekao je on.

Millar je naglasio da evropski saveznici sve više preuzimaju odgovornost za vlastitu sigurnost i primijetio pozitivne pomake u nekoliko oblasti, uključujući odbrambene investicije, vojne sposobnosti i komandne strukture unutar NATO-a.

„Vidjeli smo neke zaista zanimljive razvoje u naoružanju, u smislu različitih sposobnosti koje su ljudi stekli. Vidjeli smo neke zaista zanimljive i nove načine na koje komandujemo i vodimo snage NATO-a, što je još jedan veoma interesantan dio“, rekao je on.

Dodao je da su evropski saveznici „iskoračili s većom potrošnjom i investiranjem koji su toliko važni“ za odbranu, naglašavajući da je NATO „uvijek bio i uvijek će biti transatlantski savez“.

„I mislim da je ključna stvar, dok se radujemo NATO samitu ovdje, demonstriranje uloge koju Evropa preuzima u vlastitoj sigurnosti kako bi cijeli naš savez bio jači“, rekao je Millar.

Turska „vitalni most“ i „važna članica“

Ističući ulogu Turske unutar NATO-a, Millar je opisao zemlju kao „tako važnog NATO partnera“ koji je bio „ključan u savezu, gotovo jedan od osnivača“. Turska je članica NATO-a više od 70 godina.

„Ako pogledate šta Turska donosi savezu, to je vitalni most između toliko različitih dijelova svijeta u smislu njene strateške lokacije. Ali više od toga, ona savezu donosi stvarne sposobnosti“, kazao je.

„Ovdje u Turskoj imamo neke vitalno važne baze saveza, od kojih ćete mnoge znati. I ona nastavlja da igra zaista važnu ulogu u gotovo svakoj pojedinačnoj operaciji, misiji i aktivnosti koju Savez provodi. Dakle, na mnogo načina, Turska je tako važna članica saveza“, dodao je.

Millar je rekao da u Briselu blisko sarađuje sa svojim turskim kolegom na nizu pitanja s kojima se savez suočava.

„Često kažemo jedan drugom da su, u jednom smislu, Velika Britanija i Turska (bookends) 'držači knjiga' Saveza. Sjever i jug, istok i zapad, naše zemlje su geografski pozicionirane u tom prostoru“, rekao je.

Britanski predstavnik time je, koristeći metaforu „bookends”, ukazao na to da dvije zemlje simbolično „okviruju” NATO, kao njegovi geografski i strateški oslonci na suprotnim stranama evroatlantskog prostora.

„Snažan odnos“ između Turske i UK

Millar je napomenuo da je bilateralni odnos ojačan bliskom saradnjom i nizom formalnih sporazuma između dvije zemlje.

Osvrćući se na sporazum o tehničkoj i logističkoj podršci potpisan u okviru projekta Turska-UK Eurofighter Typhoon, Millar je rekao da se redovne zajedničke vježbe obuke nastavljaju.

„Rutinski treniramo zajedno i mislim da će postojati vrlo uzbudljiv i zanimljiv program obuke koji će uskoro biti usaglašen. A što se tiče operacija, sigurno u mojoj službi jedva da je postojala operacija na kojoj sam bio, a da nisam bio rame uz rame s turskim kolegama“, rekao je.

Millar se prisjetio i posjete Kosovu prošle sedmice, gdje se sastao s osobljem koje služi u NATO snagama na Kosovu, odnosno KFOR-u.

„Veoma smo ponosni što imamo određeni broj osoblja iz UK koje služi pod turskim generalom u toj operaciji“, rekao je. „Dakle, odnos između Turske i UK je uvijek bio snažan (i) on ostaje veoma snažan odnos. Mislim da je ono što smo uspjeli uraditi kroz NATO dalo stvarnu supstancu tom odnosu.“

Tokom posjete Ankari, Millar je posjetio i Anitkabir, mauzolej Mustafe Kemala Ataturka, osnivača Republike Turske.

„Bila mi je prava privilegija što sam mogao otići i odati počast“, rekao je.

„Ono što me dojmilo bio je broj ljudi koji su došli da mu odaju počast, ali i to koliko je u samoj srži bio odnos sa svijetom, a posebno s UK. Tako da mislim da je u srcu uvijek postojao snažan odnos. I nadam se da mogu učiniti svoj mali dio kako bi taj odnos postao još, još snažniji“, dodao je.