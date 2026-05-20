Turska osudila izraelsku intervenciju protiv humanitarne Globalne flotile Sumud Direktor komunikacija Burhanettin Duran osudio je, kako kaže, agresivnu izraelsku akciju protiv flotile u međunarodnim vodama i pozvao na oslobađanje pritvorenih volontera

Direktor komunikacija Turske u srijedu je osudio ono što je opisao kao agresivnu intervenciju protiv Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama, koja je bila na misiji dostave humanitarne pomoći Gazi.

"Najoštrije osuđujem intervenciju protiv Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama, kao i agresivno postupanje prema ljudima na brodu flotile, koja je isplovila s ciljem dostave humanitarne pomoći Gazi", rekao je Burhanettin Duran u saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Duran je dodao da su verbalni i fizički napadi na civile još jednom jasno pokazali nezakonito postupanje izraelske administracije i njeno zanemarivanje ljudskog dostojanstva i univerzalnih humanitarnih vrijednosti.

"Barbarstvo koje je pokazao jedan genocidni izraelski ministar prema aktivistima zauzelo je mjesto među najmračnijim stranicama historije", rekao je, misleći na ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, utjecajnog člana vladajuće koalicije premijera Benjamina Netanyahua.

Duran je također pozvao na siguran povratak pritvorenih volontera pomoći u njihove matične zemlje.

Dodao je da će Turska, pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nastaviti stajati uz potlačene i braniti pravednu borbu naroda Gaze na svakom forumu.

Reakcija je uslijedila nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua Itamar Ben-Gvir objavio video s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazujući pritvorene aktiviste, koje su izraelske snage zarobile u međunarodnim vodama, vezane kablovskim vezicama i prisiljene da kleče.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.