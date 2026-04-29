Ministri razvoja G7 na dvodnevnom sastanku u Parizu Fokus razgovora je na novom pristupu finansiranju razvoja, otpornosti i globalnoj krizi

Ministri razvoja Grupe sedam (G7) okupili su se u srijedu u Parizu na dvodnevnom sastanku, a fokus razgovora je bio na globalnom finansiranju razvoja, otpornosti i utjecaju međunarodnih kriza, javlja Anadolu.

Sastanak, čiji je domaćin bila francuska ministrica za razvojnu saradnju Eleonore Caroit, dio je priprema za predstojeći samit lidera G7 u Evianu, Francuska, zakazan za 15.-17. juni.

Otvarajući sjednicu, Caroit je rekla da se globalno okruženje brzo mijenja, ukazujući na preklapajuće izazove, uključujući klimatske promjene, gubitak biodiverziteta, oružane sukobe i pandemije.

"Svijet se sve brže mijenja", rekla je, dodajući da zemlje u razvoju ostaju posebno izložene globalnim šokovima, uključujući dužničke pritiske i ograničen pristup finansiranju.

Rekla je da ministri imaju za cilj promovisati novi pristup razvoju zasnovan na "uzajamno korisnim partnerstvima", s fokusom na suverenitet, otpornost, efikasnost i reformu globalnog razvojnog sistema.

Razgovarat će i o ulaganju u infrastrukturu, finansiranju zdravstva i odgovoru na uticaj krize na Bliskom istoku na ranjive zemlje, kao i koordinaciju s međunarodnim finansijskim institucijama.

Sastanak okuplja članice G7, predstavnike EU i partnerske zemlje, uključujući Brazil, Indiju, Keniju, Maroko i Južnu Koreju.