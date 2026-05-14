Vlasti: Svi putnici evakuisani s kruzera u Holandiji negativni na virus

Putnici i posada broda "MV Hondius", pogođenog hantavirusom, koji su stigli u Holandiju, negativni su na andski virus, saopćile su zdravstvene vlasti u četvrtak, javlja Anadolu.

Nacionalni institut za javno zdravlje i okoliš saopćio je da su svi putnici evakuisani u Holandiju bili negativni na opasnu varijantu hantavirusa, objavio je holandski emiter NOS.

Grupa od 26 putnika stigla je u Eindhoven u utorak u okviru evakuacijskih napora dok je "MV Hondius" plovio pod holandskom zastavom.

Holandija je organizovala tri leta, dok je prvi, koji je stigao u nedjelju, prevozio 26 putnika sa Hondiusa. Na tom letu bilo je osam osoba sa holandskim državljanstvom.

Hantavirus je rijetka bolest koja se obično prenosi putem zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se soj odgovoran za trenutnu epidemiju može širiti i među ljudima.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) klasificirali su epidemiju kao hitan odgovor nivoa 3, što je najniži nivo aktivacije hitne pomoći agencije.

Epidemija, koja uključuje soj hantavirusa Andes, rezultirala je s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja, prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).