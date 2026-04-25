Pakistanski satelit za daljinsko istraživanje lansiran iz Centra za lansiranje satelita Taiyuan u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi

Kina lansirala pakistanski satelit PRSC-EO3 u orbitu Pakistanski satelit za daljinsko istraživanje lansiran iz Centra za lansiranje satelita Taiyuan u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi

Kina je u subotu uspješno lansirala pakistanski satelit za daljinsko istraživanje iz Centra za lansiranje satelita Taiyuan u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi, objavila je državna agencija Xinhua News, javlja Anadolu.

Satelit, nazvan PRSC-EO3, lansiran je u svemir raketom Long March-6 u 20.15 sati (12.15 sati po GMT-u).

Uspješno je ušao u planiranu orbitu, prema službenim izvještajima.

Lansiranje predstavlja 640. misiju kineske serije raketa Long March, ključne komponente svemirskog programa zemlje u širenju.

Očekuje se da će PRSC-EO3 podržati pakistanske sposobnosti u posmatranju Zemlje, uključujući praćenje prirodnih resursa, upravljanje katastrofama i promjene u okolišu.

U međuvremenu, Pakistanska komisija za istraživanje svemira i gornjih slojeva atmosfere (SUPARCO) opisala je lansiranje domaćeg satelita EO-3 kao važnu prekretnicu u pakistanskim nastojanjima da ostvari tehnološku samostalnost, napominjući da će to poboljšati kapacitete u urbanom planiranju, upravljanju katastrofama, sigurnosti hrane i praćenju okoliša.

Očekuje se da će satelit također doprinijeti izgradnji integriranog sistema za posmatranje Zemlje koji podržava nacionalne razvojne prioritete, prema saopštenju koje je izdala Međuslužna služba za odnose s javnošću (ISPR), medijsko krilo pakistanske vojske.

Premijer Shehbaz Sharif pohvalio je napore naučnika i inženjera SUPARCO-a i priznao kontinuiranu podršku Kine u unapređenju pakistanskog svemirskog programa.