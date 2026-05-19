Putin pred posjetu Pekingu: Prijateljstvo Rusije i Kine nije usmjereno ni protiv koga Ruski predsjednik kaže da Moskva i Peking podržavaju jedni druge u pogledu suvereniteta i državnog jedinstva, dok bilateralni odnosi dostižu „nivo bez presedana“

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su odnosi između Moskve i Pekinga dostigli „nivo bez presedana“ i naglasio da prijateljstvo ovih zemalja „nije usmjereno ni protiv koga“ uoči njegove posjete Kini, prema izjavama koje je u utorak objavila ruska državna novinska agencija TASS, prenosi Anadolu.

U video obraćanju objavljenom prije njegovog putovanja u Peking, Putin je kazao da su Rusija i Kina posvećene proširenju saradnje u politici, ekonomiji, odbrani i humanitarnoj razmjeni.

„Naše prijateljstvo nije usmjereno ni protiv koga“, rekao je Putin, dodajući da se veze između dvije zemlje zasnivaju na „međusobnom razumijevanju i povjerenju“ i međusobnoj podršci ključnim interesima, uključujući suverenitet i državno jedinstvo.

Putin je naveo da putuje u Peking na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kojeg je opisao kao „dugogodišnjeg dobrog prijatelja“, dodajući da su redovni kontakti na visokom nivou od vitalnog značaja za produbljivanje bilateralnih odnosa.

On je kazao da su dvije zemlje izgradile „istinski strateški odnos i sveobuhvatno partnerstvo“ otkako su prije 25 godina potpisale Sporazum o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji.

„Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, posvećenosti ostvarivanju obostrano korisne i pravične saradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj podršci u pitanjima koja utječu na ključne interese obje zemlje, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva“, rekao je Putin.

Putin je također pohvalio ekonomsku saradnju, istakavši da je bilateralna trgovinska razmjena premašila 200 milijardi dolara i da se međusobna plaćanja sada obavljaju „skoro u potpunosti u rubljama i juanima“.

Pozdravio je uvođenje međusobnog bezviznog režima, rekavši da će to podstaći turizam, poslovna putovanja i razmjenu među ljudima.

Putin je dodao da Moskva visoko cijeni historiju i kulturu Kine te da nastoji produbiti humanitarne i kulturne veze između dvije zemlje.