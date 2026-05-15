Kineski ministar vanjskih poslova pozvao na diplomatiju s Iranom nakon samita Trump-Xi Peking i Washington saglasili se o uspostavljanju trgovinskih i investicionih vijeća, iako se detalji još razmatraju

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi pozvao je Sjedinjene Američke Države i Iran da sporove, uključujući nuklearno pitanje, riješe pregovorima i dijalogom nakon državne posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini.

Obraćajući se novinarima o rezultatima samita Xi-Trump, Wang je rekao da su obje strane razmijenile stavove o glavnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob povezan s Iranom i sigurnost oko Hormuškog moreuza.

"Kina ohrabruje SAD i Iran da nastave rješavati svoje razlike i sporove, uključujući nuklearno pitanje, putem pregovora te zagovara brzo ponovno otvaranje Hormuškog moreuza na osnovu održavanja primirja", rekao je, dodajući da su lideri tokom Trumpove trodnevne državne posjete Kini održali gotovo devet sati razgovora, koje je opisao kao iskrene, dubinske i strateške.

Ministar je rekao da sila ne može riješiti složene sporove i da politički angažman ostaje jedini održiv put naprijed.

Wang je rekao da su se obje strane saglasile o uspostavljanju trgovinskog vijeća i investicionog vijeća te nastavku razgovora o prilagođavanju carina i pristupu poljoprivrednim tržištima.

Dodao je da radni timovi iz obje zemlje nastavljaju pregovore kako bi finalizirali detalje i osigurali provedbu sporazuma.

Obje strane su se također saglasile da buduće odnose definišu kao "konstruktivan, strateški i stabilan odnos", uz proširenje razmjena u diplomatiji, sigurnosti, trgovini, zdravstvu, poljoprivredi i kulturi.

Govoreći o ekonomskim i trgovinskim pitanjima, Wang je rekao da su lideri ponovo potvrdili uzajamnu korist kao osnovu bilateralnih odnosa i naglasili ravnopravne konsultacije za rješavanje sporova.

Trump je također uputio poziv kineskom predsjedniku Xi Jinping da posjeti SAD 24. septembra.

Wangove izjave uslijedile su nakon visokoprofilnog samita u Pekingu u četvrtak i petak tokom kojeg su dvojica lidera razgovarala i o trgovini, Tajvanu i široj strateškoj konkurenciji između dvije najveće svjetske ekonomije, pri čemu su obje strane signalizirale želju za održavanjem komunikacije i izbjegavanjem direktne konfrontacije.