Iran pogubio muškarca zbog svenarodnih protesta u januaru Teheran optužio SAD i Izrael da pokušavaju iskoristiti proteste za podsticanje nestabilnosti u Iranu

Iran je pogubio muškarca povezanog sa svenarodnim protestima koji su preplavili zemlju u januaru, izvijestili su u ponedjeljak iranski mediji, prenosi Anadolu.

Novinska agencija Mizan, koja je povezana s pravosuđem, identifikovala je muškarca kao Abbasa Akbarija Feyzabadija, navodeći da je osuđen za izvršenje „akata nasilja“ protiv snaga sigurnosti i javnih objekata u centralnom gradu Isfahanu.

Pravosuđe je također objavilo videozapise za koje tvrdi da su povezani s napadima.

Iran je svjedočio masovnim protestima koji su počeli u decembru 2025. godine nakon oštrog pada vrijednosti iranskog rijala u odnosu na američki dolar. Demonstracije su se intenzivirale početkom januara usred rastućeg ekonomskog pritiska i političkih tenzija.

Iranski zvaničnici su naveli da je u protestima poginulo 3.117 ljudi, dok su pojedine organizacije za ljudska prava procijenile da broj poginulih iznosi i do 7.000. Međutim, nisu objavljeni zvanični podaci o broju pritvorenih osoba ili pogubljenja povezanih s protestima.

Iranske vlasti su priznale nezadovoljstvo javnosti, ali su optužile SAD i Izrael da pokušavaju iskoristiti nemire putem sankcija i pritisaka kako bi podstakli nestabilnost i time opravdali strano uplitanje i promjenu režima.