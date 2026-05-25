Rusija upozorila stanovnike Kijeva i predstavnike stranih misija da napuste glavni grad Ukrajine Rusija će izvesti "sistematske napade" na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu, saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova

Rusija je u ponedjeljak upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da napuste glavni grad Ukrajine "što je prije moguće", kao i da izbjegavaju vojne i administrativne infrastrukturne objekte.

U saopštenju na Telegramu, Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da će Rusija izvesti "sistematske napade" na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu nakon onoga što je opisalo kao "krvavi napad" na akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj regiji pod kontrolom Rusije, u kojem je ubijeno 21 student.

"Sve je ovo dostiglo tačku pucanja", saopštilo je ministarstvo.

Prema saopštenju, napadi bi bili usmjereni na mjesta gdje se dronovi dizajniraju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu Ukrajine "uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdijevanje komponenti, pružanje obavještajnih podataka i ciljanje".

„Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mjesta“, dodaje se.

Ranije u nedjelju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri osobe ubijene, a oko 100 povrijeđeno u ruskim noćnim udarima, za koje Moskva tvrdi da su bili odgovor na ukrajinski napad na zgradu fakulteta.

Napad se dogodio nakon što je Moskva u petak saopštila da je Ukrajina napala zgradu fakulteta i studentski dom u gradu Starobiljsku u dijelu Luganske oblasti pod kontrolom Rusije.

Regionalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u napadu porastao na 21 nakon što su u nedjelju završene operacije potrage i spašavanja.

Ukrajina je odbacila ruske optužbe, rekavši da njene snage ciljaju vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe, dok se "strogo pridržavaju normi međunarodnog humanitarnog prava, zakona i običaja ratovanja".

Nezavisna provjera tvrdnji ostaje teška zbog rata koji traje od 2022. godine.