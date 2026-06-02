Grupa kaže da je i dalje spremna prenijeti upravljačke odgovornosti na nacionalni odbor dogovoren u Kairu

Hamas negira odbijanje predaje vlasti u Gazi Grupa kaže da je i dalje spremna prenijeti upravljačke odgovornosti na nacionalni odbor dogovoren u Kairu

Hamas je u utorak negirao navode da odbija odreći se kontrole nad Pojasom Gaze, opisujući tvrdnje nekih članova Odbora za mir kao "obmanjujuće laži namijenjene pružanju pokrića okupaciji za nastavak agresije", javlja Anadolu.

Glasnogovornik Hazem Qassem ponovio je punu spremnost Hamasa da prenese sve upravljačke odgovornosti, uključujući sigurnosna pitanja, na Nacionalni odbor za upravu Gaze sa sjedištem u Kairu, o čemu su se, kako je rekao, stranke dogovorile.

Tvrdio je da je glavna prepreka radu odbora Izrael, zajedno s Nikolayem Mladenovim, izvršnim direktorom Odbora za mir, optužujući ih da povezuju sve puteve pregovora s jednim pitanjem na način koji odstupa od vizije američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Gazi.

Qassem je optužio Odbor za mir da nije izvršio pritisak na Izrael da dozvoli odboru da uđe u Gazu ili da mu obezbijedi resurse potrebne za rad.

Bijela kuća je 16. januara objavila usvajanje prelaznih struktura upravljanja Gazom, uključujući Odbor za mir, Nacionalni komitet za upravu Gaze i Međunarodne stabilizacijske snage.

Qassemove izjave dolaze usred poteškoća u napredovanju ka drugoj fazi sporazuma koji je stupio na snagu 10. oktobra, i dok Hamas optužuje Izrael za eskalaciju kršenja pravila na terenu i kršenje sporazuma.