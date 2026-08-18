Ministarstvo vanjskih poslova: Katar insistira na potpunoj implementaciji plana prekida vatre u Gazi

Şahin Demir
18. august 2026.•Ažuriranje: 18. august 2026.
Katar je u utorak izjavio da insistira na potpunoj implementaciji dogovorenog plana prekida vatre u Pojasu Gaze uprkos izraelskoj nepopustljivosti, javlja Anadolu.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao je na konferenciji za novinare da Doha ostaje posvećena nastojanjima da se provede plan prekida vatre u Gazi.
"Ono što zahtijevamo je da obje strane sporazuma o Gazi u potpunosti provedu dogovoreni plan", rekao je.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je plan prekida vatre u Gazi od 15 tačaka i insistirao da se Hamas prvo razoruža, iako mapa puta koju je 31. jula izdao Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa poziva na postepeno i paralelno razoružavanje Hamasa i izraelsko povlačenje.
Govoreći o široj regionalnoj krizi, Ansari je rekao da su trenutni napori Katara usmjereni na smirivanje tenzija i povratak SAD-a i Irana njihovom memorandumu o razumijevanju i pregovaračkom stolu.
"U ovoj fazi, naši napori su usmjereni na zaustavljanje eskalacije i vraćanje obje strane krize za stol za dijalog", rekao je.
Dodao je da Katar želi da se istovremeno postigne sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i primirje.
O iranskim pilotima koji su ušli u katarski zračni prostor, Ansari je rekao da je Katar 19. marta pronašao posmrtne ostatke jednog od dvojice pilota i kasnije ih predao iranskoj strani.
Rekao je da Teheran nije odgovorio na poziv Katara da pošalje tehnički tim za posmatranje operacija pretrage.