Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da Doha želi sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i prekid vatre u isto vrijeme

Ministarstvo vanjskih poslova: Katar insistira na potpunoj implementaciji plana prekida vatre u Gazi Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da Doha želi sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i prekid vatre u isto vrijeme

Katar je u utorak izjavio da insistira na potpunoj implementaciji dogovorenog plana prekida vatre u Pojasu Gaze uprkos izraelskoj nepopustljivosti, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao je na konferenciji za novinare da Doha ostaje posvećena nastojanjima da se provede plan prekida vatre u Gazi.

"Ono što zahtijevamo je da obje strane sporazuma o Gazi u potpunosti provedu dogovoreni plan", rekao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je plan prekida vatre u Gazi od 15 tačaka i insistirao da se Hamas prvo razoruža, iako mapa puta koju je 31. jula izdao Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa poziva na postepeno i paralelno razoružavanje Hamasa i izraelsko povlačenje.

Govoreći o široj regionalnoj krizi, Ansari je rekao da su trenutni napori Katara usmjereni na smirivanje tenzija i povratak SAD-a i Irana njihovom memorandumu o razumijevanju i pregovaračkom stolu.

"U ovoj fazi, naši napori su usmjereni na zaustavljanje eskalacije i vraćanje obje strane krize za stol za dijalog", rekao je.

Dodao je da Katar želi da se istovremeno postigne sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i primirje.

O iranskim pilotima koji su ušli u katarski zračni prostor, Ansari je rekao da je Katar 19. marta pronašao posmrtne ostatke jednog od dvojice pilota i kasnije ih predao iranskoj strani.

Rekao je da Teheran nije odgovorio na poziv Katara da pošalje tehnički tim za posmatranje operacija pretrage.