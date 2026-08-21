Izraelski mediji tvrde da je Palestinac pokušao izbosti vojnike

Izraelska vojska ubila Palestinca u blizini Jenina tokom racije na Zapadnoj obali Izraelski mediji tvrde da je Palestinac pokušao izbosti vojnike

Tokom odvojene racije ranjen i četrnaestogodišnjak

Izraelska vojska u petak rano ujutro ubila je Palestinca u blizini Jenina na sjeveru okupirane Zapadne obale, objavio je izraelski Kanal 12.

Televizija je tvrdila da je Palestinac pokušao izbosti izraelske vojnike tokom vojne operacije, nakon čega su vojnici otvorili vatru i ubili ga.

Ranije su izraelske snage izvele racije i pretrese na nekoliko područja Jenina.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca saopćilo je da su njegove ekipe ukazale pomoć četrnaestogodišnjem dječaku koji je pogođen bojevom municijom u prsa i leđa tokom izraelske racije u blizini Arapsko-američkog univerziteta.

Dječak je prebačen u bolnicu, dodaje se.

Na okupiranoj Zapadnoj obali nastavljena je eskalacija napada okupatora i izraelskih vojnih operacija od početka izraelskog genocida u Gazi 8. oktobra 2023. godine, uz širenje ilegalnih naselja i naseljeničkih ispostava, izgradnju puteva i pojačana ograničenja kretanja Palestinaca.