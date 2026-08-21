Aisha Wahab postala prva Amerikanka afganistanskog porijekla izabrana u Kongres Wahab je pobijedila kandidatkinju koju je podržao AIPAC Melissu Hernandez,i osvojila preostali mandat zastupnika Erica Swalwella

Aisha Wahab postala je prva Amerikanka afganistanskog porijekla izabrana u Kongres SAD-a nakon što je u četvrtak kasno proglašena pobjednicom drugog kruga vanrednih izbora za mjesto predstavnice Kalifornije u Kongresnom distriktu 14, koje je ostalo upražnjeno nakon ostavke bivšeg američkog zastupnika Erica Swalwella zbog optužbi za seksualni napad.

Nakon što je prebrojano 100 posto glasačkih listića, Wahab je osvojila 53,1 posto glasova, pobijedivši svoju demokratsku protivkandidatkinju Melissu Hernandez, koja je osvojila 46,9 posto.

Wahab, prva muslimanka i prva Amerikanka afganistanskog porijekla izabrana u Senat Kalifornije, kandidovala se na progresivnoj demokratskoj platformi koja je podržavala Palestince.

Njena protivkandidatkinja Hernandez kandidovala se na platformi koja je podržavala Izrael i dobila je značajnu finansijsku podršku za kampanju od Američkog izraelskog odbora za javne poslove (AIPAC), koji je, prema pisanju "Politica", njenoj kampanji donirao gotovo tri miliona dolara (oko 2,55 miliona eura). Od ukupno četiri miliona dolara (oko 3,40 miliona eura) uloženih u obje kampanje od jula, 3,7 miliona dolara (oko 3,15 miliona eura) otišlo je Hernandez, navodi "Politico".

"Veoma sam ponosna na ovaj distrikt jer je, uprkos milionima dolara vanjskog novca koji su pristizali uz lažnu retoriku, lažne narative i lažne podatke, to prepoznao i glasao za mene", rekla je Wahab u intervjuu za televizijsku stanicu CBS u San Franciscu.

Hernandez je za CBS rekla da ima dobre izglede u novom duelu s Wahab u novembru, kada će se izbori održati prema novoizvučenoj karti Kongresnog distrikta 14, koja, kako je rekla, uključuje još 26.000 birača.

"Vratit ću Dublin, grad u kojem sam bila gradonačelnica, s obzirom na to da ću tamo moći pridobiti još hiljade birača", rekla je Hernandez. "Naš tim je uradio nevjerovatan posao i uspio smanjiti razliku za 20 bodova. Mislim da ljudi to trebaju imati na umu."

Novi duel Wahab i Hernandez održat će se tokom izbora za Kongres 3. novembra.