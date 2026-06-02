Izvršna naredba 'smanjena' verzija ranijih planova koji su navodno razmatrali 90-dnevni period pregleda, objavio je Politico

Trump potpisao naredbu o 30-dnevnom dobrovoljnom uvidu u napredne AI modele Izvršna naredba 'smanjena' verzija ranijih planova koji su navodno razmatrali 90-dnevni period pregleda, objavio je Politico

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u utorak izvršnu naredbu kojom se uspostavlja dobrovoljni okvir za razvojne programere umjetne inteligencije (AI) kako bi se saveznoj vladi omogućio rani pristup naprednim modelima, javlja Anadolu.

Naredba, pod nazivom "Promocija inovacija i sigurnosti napredne umjetne inteligencije", potiče razvojne programere da dijele "pokrivene granične modele" u periodu do 30 dana prije njihovog planiranog objavljivanja drugim pouzdanim partnerima.

Politico je objavio da je direktiva "smanjena" verzija ranijih planova. Dok su prethodni nacrti navodno razmatrali 90-dnevni period pregleda, konačna naredba je utvrđena na 30 dana.

Tekst eksplicitno navodi da se politika ne bi trebala "tumačiti kao ovlaštenje za stvaranje obaveznog vladinog licenciranja" ili zahtjeva za prethodno odobrenje za objavljivanje ili distribuciju umjetne inteligencije.

Direktiva nalaže saveznim agencijama da u roku od 30 dana daju prioritet cyber odbrani nacionalnih sigurnosnih i civilnih sistema. Također poziva na stvaranje centra za cyber sigurnost umjetne inteligencije kako bi se koordiniralo skeniranje softverskih ranjivosti. Ova inicijativa uključuje ministarstva finansija, domovinske sigurnosti i odbrane u "dobrovoljnoj saradnji s industrijom umjetne inteligencije".

Administracija će razviti "klasificirani proces mjerenja" kako bi procijenila sajber mogućnosti umjetne inteligencije i odredila prag za označavanje sistema kao graničnih modela.

Naredba zadužuje direktora CISA-e (Agencije za cyber sigurnost i sigurnost infrastrukture) da olakša pristup alatima za cyber sigurnost za operatere kritične infrastrukture, uključujući lokalne banke i komunalna preduzeća u ruralnim područjima.

Predsjednik SAD-a je naložio i državnom tužiocu da da prioritet provođenju saveznih zakona protiv svakoga ko "koristi umjetnu inteligenciju za ilegalni pristup ili oštećenje računara bez ovlaštenja".