Ministar vanjskih poslova Turske obavio odvojene pozive te procijenio probleme u vezi s mirovnim planom za Gazu i korake koje Turska, Egipat i Saudijska Arabija mogu poduzeti

Fidan s egipatskim i saudijskim kolegama razgovarao o Gazi i Siriji Ministar vanjskih poslova Turske obavio odvojene pozive te procijenio probleme u vezi s mirovnim planom za Gazu i korake koje Turska, Egipat i Saudijska Arabija mogu poduzeti

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan obavio je u četvrtak odvojene telefonske razgovore s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelattyjem i saudijskim ministrom vanjskih poslova Faisalom bin Farhanom kako bi razgovarali o dešavanjima u regiji, prenosi Anadolu.

"Procijenili smo probleme koji su se pojavili u provedbi mirovnog plana za Gazu i korake koje možemo poduzeti", objavio je Fidan na turskoj društvenoj mreži NSosyal, napominjući da su oba ministra bila dio njegovih diplomatskih kontakata o nedavnim regionalnim dešavanjima.

Ministri su također razgovarali o najnovijim dešavanjima u Siriji. Fidan je rekao da su ponovili svoju snažnu podršku naporima za uspostavljanje mira i stabilnosti u Palestini.

Razgovori su obuhvatili i situaciju u Hormuškom tjesnacu te najnoviji status pregovora između zemalja uključenih u spor.

"Kao tri bratske zemlje koje žele mir i prosperitet u našoj regiji, nastavit ćemo jačati našu saradnju i koordinaciju u svim oblastima", poručio je Fidan.