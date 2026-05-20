CENTCOM je saopćio da su američke snage preusmjerile 90 komercijalnih brodova i onesposobile četiri kako bi osigurale potpuno poštivanje propisa

CENTCOM: SAD preusmjerio 90 komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz CENTCOM je saopćio da su američke snage preusmjerile 90 komercijalnih brodova i onesposobile četiri kako bi osigurale potpuno poštivanje propisa

SAD je u utorak saopćio da su do sada preusmjerili 90 komercijalnih brodova i onesposobili četiri druga kako bi sproveli blokadu predsjednika Donalda Trumpa na brodove koji putuju u i iz iranskih luka preko Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

"Zaključno sa 20. majem, američke snage su preusmjerile 90 brodova i onesposobile četiri kako bi osigurale poštivanje propisa", saopćila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Regionalne tenzije su na visokom nivou nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli osigurati trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju do ili iz iranskih luka kroz taj strateški plovni put.

Hormuški moreuz je jedna od najvažnijih energetskih tačaka na svijetu, koja povezuje Zaljev s međunarodnim tržištima. Prekidi tamo od početka rata s Iranom izazvali su zabrinutost zbog globalnih zaliha nafte, goriva i plina.