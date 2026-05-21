Grupa navodi da su napadi u protekla 24 sata uključivali rojeve dronova, udare na tenkove Merkava i direktne sukobe s izraelskim trupama

Hezbollah tvrdi da je izveo 24 operacije protiv izraelskih snaga Grupa navodi da su napadi u protekla 24 sata uključivali rojeve dronova, udare na tenkove Merkava i direktne sukobe s izraelskim trupama

Hezbollah je u četvrtak saopštio da je tokom protekla 24 sata izveo 24 vojne operacije ciljajući izraelske trupe, vojna vozila i položaje širom južnog Libana, prenosi Anadolu.

Grupa je navela da su napadi uključivali udare dronova i raketne baraže, te da su uslijedili kao odgovor na kontinuirana izraelska kršenja prekida vatre i napade na civile i gradove.

Inače, u nizu saopštenja, grupa je navela da je nekoliko napada bilo fokusirano na grad Haddatha, gdje su se njeni borci sukobili s napredujućim izraelskim snagama i oklopnim jedinicama u jednoj od najtežih rundi borbi posljednjih dana.

Prema navodima Hezbollaha, ponovljeni napadi dronovima ciljali su koncentracije izraelskih trupa i vojne položaje, dok su najmanje četiri tenka Merkava i dva buldožera D9 također pogođeni u odvojenim operacijama.

Grupa je također saopštila da su se njeni borci suprotstavili izraelskim snagama koje su napredovale prema Haddathi i da su artiljerijskom i raketnom vatrom ciljali jedinice za podršku tokom skoro 30 minuta.

Dalje se navodi da su protivvazdušnom raketom ciljali izraelski dron Hermes 450 u centralnom sektoru.

U srijedu je izraelska vojska objavila da je sedam vojnika, uključujući dva oficira, ranjeno nakon što se eksplozivni dron srušio u južnom Libanu.

Vojska je navela da je jedna pripadnica vojske zadobila teške povrede, dok su dva oficira i dva vojnika lakše do umjereno ranjeni. Još dva vojnika pretrpjela su lakše povrede.

Izraelski napadi širom Libana se nastavljaju uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, koji je zvanično stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula.

Od 2. marta, Izrael provodi ofanzivu velikih razmjera na Liban u kojoj je, prema podacima libanskih zvaničnika, ubijeno 3.073 ljudi, ranjeno 9.362 drugih, dok je raseljeno više od 1.6 miliona stanovnika, što je oko petina ukupne populacije zemlje.