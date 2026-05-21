Turska organizuje specijalne letove za povratak aktivista koje je pritvorio Izrael Planirani su specijalni letovi za povratak turskih državljana, kao i učesnika iz trećih zemalja

Turska radi sa svim relevantnim institucijama kako bi osigurala sigurnost i siguran povratak svojih građana koje je Izrael pritvorio nakon ilegalne intervencije protiv flotile "Global Sumud" koja je bila na putu za Gazu, izjavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, prenosi Anadolu.

U saopštenju na turskoj društvenoj platformi NSosyal, Fidan je naveo da se očekuje da će specijalni letovi, planirani za kasnije tokom dana, vratiti turske državljane, kao i učesnike humanitarne flotile iz trećih zemalja, nazad u Tursku.

U saopštenju se naglašava da će Turska nastaviti štititi prava svojih građana, istovremeno ispunjavajući svoje humanitarne odgovornosti prema civilima u Gazi.

Fidan je također potvrdio kontinuiranu podršku Ankare palestinskom narodu.