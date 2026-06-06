CENTCOM: Američke snage presrele dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu Napadački dronovi predstavljali su neposrednu prijetnju regionalnom pomorskom prometu, objavila je američka vojska

Američke snage presrele su i oborile četiri drona koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu, saopćila je u petak Centralna komanda SAD-a, javlja Anadolu.

"Prije nekoliko trenutaka, snage CENTCOM-a oborile su četiri iranska jednosmjerna napadačka drona koji su lansirani prema Hormuškom moreuzu", napisala je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Tvrdeći da su "napadački dronovi predstavljali neposrednu prijetnju regionalnom pomorskom prometu", CENTCOM je napomenuo da su "američke snage naknadno napale iranske radarske lokacije za obalni nadzor u Goruku i na ostrvu Qeshm kako bi se odbranile od daljnjih napada".

"Američke snage ostaju budne i spremne da odgovore na neopravdanu iransku agresiju u samoodbrani", dodaje se.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo niz odmazde koja je proširila nestabilnost u cijeloj regiji.

Iran je, kao odmazdu, potom pokrenuo napade na Izrael i ciljao zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze, a istovremeno je poremetio i plovidbu kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu za globalne opskrbe energijom.

Primirje je kasnije stupilo na snagu, iako su diplomatski napori za osiguranje šireg sporazuma nastavljeni.