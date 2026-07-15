Napadi uslijedili nekoliko sati nakon što su SAD ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka poslije iranskih napada na brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac

CENTCOM: SAD izveo dodatne udare na Iran Napadi uslijedili nekoliko sati nakon što su SAD ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka poslije iranskih napada na brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je kasno u utorak da je završila dodatni val udara na Iran, pogodivši „desetine vojnih ciljeva“ u blizini Hormuškog tjesnaca i iranskih obalnih područja, javlja Anadolu.

„Američki borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi lansirali su preciznu municiju na iranska raketna i bespilotna postrojenja, pomorske kapacitete i sisteme obalne odbrane tokom sedmosatnog vala, s ciljem da se dodatno oslabi sposobnost Irana da ugrožava komercijalni brodski saobraćaj i civilne posade“, navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

Udari su uslijedili istog dana kada su američke snage ponovo uspostavile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema ili iz iranskih luka i obalnih područja, dodaje se u saopštenju.

„Američke snage ostaju oprezne, ubojite i spremne za izvođenje operacija koje naredi vrhovni komandant“, poručili su iz CENTCOM-a.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije u utorak da će se udari na Iran nastaviti i intenzivirati u narednim danima, upozorivši da će Sjedinjene Države sljedeće sedmice početi gađati elektrane i mostove u zemlji, osim ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje njihovog sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

U međuvremenu, Iran je uputio pismo Ujedinjenim nacijama optužujući SAD za kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, koji je bio usmjeren na okončanje rata, te za činjenje ratnih zločina.