CENTCOM: SAD izveo dodatne udare na Iran

Rabia İclal Turan
15. juli 2026.•Ažuriranje: 15. juli 2026.
Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je kasno u utorak da je završila dodatni val udara na Iran, pogodivši „desetine vojnih ciljeva“ u blizini Hormuškog tjesnaca i iranskih obalnih područja, javlja Anadolu.
„Američki borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi lansirali su preciznu municiju na iranska raketna i bespilotna postrojenja, pomorske kapacitete i sisteme obalne odbrane tokom sedmosatnog vala, s ciljem da se dodatno oslabi sposobnost Irana da ugrožava komercijalni brodski saobraćaj i civilne posade“, navodi se u saopštenju CENTCOM-a.
Udari su uslijedili istog dana kada su američke snage ponovo uspostavile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema ili iz iranskih luka i obalnih područja, dodaje se u saopštenju.
„Američke snage ostaju oprezne, ubojite i spremne za izvođenje operacija koje naredi vrhovni komandant“, poručili su iz CENTCOM-a.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije u utorak da će se udari na Iran nastaviti i intenzivirati u narednim danima, upozorivši da će Sjedinjene Države sljedeće sedmice početi gađati elektrane i mostove u zemlji, osim ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto.
Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje njihovog sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.
U međuvremenu, Iran je uputio pismo Ujedinjenim nacijama optužujući SAD za kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, koji je bio usmjeren na okončanje rata, te za činjenje ratnih zločina.