Tokom susreta razgovarano o bilateralnim odnosima, jačanju saradnje te regionalnim i globalnim pitanjima

Erdogan razgovarao s austrijskim kancelarom Stockerom u Ankari Tokom susreta razgovarano o bilateralnim odnosima, jačanju saradnje te regionalnim i globalnim pitanjima

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak u Ankari s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, koji boravi u zvaničnoj posjeti toj zemlji.

Erdogan je prethodno Stockera dočekao uz zvaničnu ceremoniju u Predsjedničkom kompleksu u Ankari.

U razgovorima su razmatrani višedimenzionalni bilateralni odnosi, mogućnosti dodatnog unapređenja postojeće saradnje, kao i regionalna i globalna pitanja.

Odnosi Turske i Austrije u posljednje vrijeme pokazuju znakove intenziviranja saradnje, posebno u oblastima trgovine, migracija i sigurnosti.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetio je Beč u aprilu, gdje se sastao s austrijskom ministricom vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger i kancelarom Stockerom. Tokom tih razgovora naglašeni su napori na jačanju bilateralnih odnosa, kao i pitanja odnosa Turske i Evropske unije te regionalnih sukoba.

Ekonomska saradnja ostaje jedan od glavnih stubova odnosa dvije zemlje. Prema podacima Ministarstva trgovine Türkiye, bilateralna trgovinska razmjena iznosila je oko 4,36 milijardi dolara u 2025. godini, u odnosu na 3,91 milijardu dolara godinu ranije.

Austrija je također značajan investitor u Turskoj, dok odnose dvije zemlje dodatno povezuju brojna turska zajednica u Austriji i razvijene turističke veze.

Turska je tokom 2025. godine posjetilo više od 563.000 austrijskih turista, dok su austrijske investicije u Tursku u periodu od 2005. do 2025. godine premašile 11,2 milijarde dolara.