Referentne cijene nizozemskog TTF-a približile se nivou od 60 eura po megavat-satu zbog kašnjenja isporuka LNG-a iz zemalja Perzijskog zaljeva

Cijene plina u Evropi porasle osam posto zbog neizvjesnosti oko Hormuza Referentne cijene nizozemskog TTF-a približile se nivou od 60 eura po megavat-satu zbog kašnjenja isporuka LNG-a iz zemalja Perzijskog zaljeva

Cijene prirodnog plina u Evropi porasle su u ponedjeljak za oko osam posto, približivši se nivou od 60 eura, odnosno 70 dolara po megavat-satu, usljed neizvjesnosti oko normalizacije plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Referentni terminski ugovori za plin na nizozemskom tržištu TTF porasli su do gotovo 70 dolara po megavat-satu, čime su nadoknadili najveći dio gubitaka zabilježenih prethodne sedmice, pokazuju tržišni podaci.

Iran i Oman tokom vikenda nisu postigli konačan dogovor nakon što je Teheran obnovio listu zahtjeva prema Washingtonu kao uslov za potpuno otvaranje ovog strateški važnog plovnog puta.

Iako je Iran nagovijestio da je dogovor blizu, upozorio je da on ne bi doveo do trenutnog otvaranja Hormuškog moreuza te ponovo isključio mogućnost direktnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Nastavak neizvjesnosti povećao je zabrinutost da bi poremećaji u transportu ukapljenog prirodnog plina (LNG) kroz ovaj ključni plovni put mogli potrajati, dodatno odgađajući isporuke velikih izvoznika poput Katara.

Kašnjenja su dodatno ograničila globalnu ponudu plina, pojačala konkurenciju evropskih i azijskih kupaca za raspoložive količine LNG-a te otežala napore evropskih zemalja da napune skladišta uoči zime.