Masoud Pezeshkian poručio da neće podnijeti ostavku te negirao nesuglasice s vrhovnim vođom i oružanim snagama

Iranski predsjednik demantovao navode o ostavci Masoud Pezeshkian poručio da neće podnijeti ostavku te negirao nesuglasice s vrhovnim vođom i oružanim snagama

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u utorak je demantovao medijske navode da je podnio ostavku usred nastavka vojnih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

"Da sam namjeravao podnijeti ostavku, to bih javno saopćio. Neću podnijeti ostavku i nastavit ću borbu", rekao je Pezeshkian u televizijskom obraćanju, čije je dijelove objavila državna novinska agencija IRNA.

Iranski predsjednik također je odbacio tvrdnje o nesuglasicama s vrhovnim vođom Mojtabom Hameneijem i oružanim snagama, ističući da djeluju u potpunom skladu.

"Svi znaju da bi, ukoliko bi došlo do bilo kakvog neslaganja, oružane snage stale uz Hameneija", kazao je.

Pojedini iranski opozicioni mediji ranije su tvrdili da je Pezeshkian u više navrata podnio ostavku vrhovnom vođi.

Iran je u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama od februara, kada su Washington i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu ofanzivu protiv Teherana. Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze.

Dvije zemlje su u aprilu postigle prekid vatre, a u junu su, uz posredovanje Pakistana, potpisale memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Međutim, dogovor je prošlog mjeseca propao, nakon čega su dvije strane gotovo dvije sedmice razmjenjivale napade, prije nego što je američki predsjednik Donald Trump iznenada obustavio bombardovanje usred izvještaja o novim pokušajima pregovora.