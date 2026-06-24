CENTCOM navodi da je Ali Husayn al-'Ulaywi ubijen u zračnom napadu u sjeverozapadnoj Siriji 19. juna

CENTCOM potvrdio da je likvidirao visokog lidera ISIS-a u napadu u Siriji CENTCOM navodi da je Ali Husayn al-'Ulaywi ubijen u zračnom napadu u sjeverozapadnoj Siriji 19. juna

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je u srijedu da su njene snage ubile visokog člana Daesha (ISIS) u nedavnom zračnom napadu izvedenom u sjeverozapadnoj Siriji, prenosi Anadolu.

"Američke snage izvele su zračni napad u sjeverozapadnoj Siriji, 19. juna, koji je rezultirao smrću visokog lidera ISIS-a (Daesha)", napisao je CENTCOM u saopštenju na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

"U napadu je ubijen Ali Husayn al-'Ulaywi kao dio tekućih napora SAD-a da poremete i eliminišu teroriste koji nastoje napasti Amerikance u inostranstvu ili domovinu SAD-a", navodi se u saopštenju te se dodaje da američke snage nastavljaju raditi zajedno s regionalnim partnerima.

"CENTCOM i naši partneri ostaju posvećeni iskorjenjivanju preostalih ostataka ISIS-a kako bi se osigurao njegov trajni poraz", izjavio je admiral Brad Cooper, komandant CENTCOM-a.

"Nastavit ćemo braniti domovinu SAD-a, naše pripadnike službe te saveznike i partnere širom regije."