Sirija i Rusija razgovarale o primopredaji aerodroma u Latakiji prije obnove letova Sirijski zvaničnici procjenjuju stanje aerodroma i tehničke potrebe dok Damask radi na obnovi civilnog saobraćaja

Sirijski zvaničnici civilnog zrakoplovstva i predstavnici Rusije razgovarali su u četvrtak o okončanju procedura za primopredaju i upravljanje Međunarodnim aerodromom Latakija uoči obnove civilnih letova, objavila je sirijska državna novinska agencija SANA.

Razgovori su održani tokom proširenog sastanka na aerodromu, a fokusirani su na završetak procedura primopredaje te razmatranje tehničkih i operativnih aranžmana za period nakon primopredaje, navodi SANA.

U sirijskoj delegaciji bili su zamjenik direktora Uprave za civilno zrakoplovstvo i zračni transport Abdul Bari Al-Saj, Samih Arabi i nekoliko direktora odjela.

Delegacija je obišla objekte aerodroma kako bi procijenila infrastrukturu, opremu i operativne sisteme te utvrdila tehničke potrebe za narednu fazu.

SANA navodi da su aktivnosti dio šireg plana Uprave za civilno zrakoplovstvo i zračni transport za obnovu Međunarodnog aerodroma Latakija i vraćanje njegove operativne spremnosti prije obnove letova.

Uprava je 9. augusta saopćila da je preuzela upravljanje aerodromom nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim se predviđa reorganizacija ruskog prisustva na sirijskoj mediteranskoj obali i prijenos civilnih objekata u nadležnost sirijske države.

Ministarstvo vanjskih poslova Sirije ranije ove sedmice saopćilo je da je memorandum postignut nakon 18 mjeseci pregovora. Prema sporazumu, Sirija će preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući aerodrom Hmeimim i četvrti komercijalni vez u luci Tartus, dok će rusko prisustvo na obali biti reorganizirano.

Aerodrom Latakija bio je pod gotovo potpunom kontrolom ruske vojske od kraja 2015. godine i djelovao je kao zračna baza Hmeimim na osnovu sporazuma s bivšim režimom Bashara al-Assada, kojim je Moskvi omogućeno besplatno i neograničeno korištenje objekta kao glavnog centra za ruske zračne operacije u Siriji.

Rusija je pružala vojnu i političku podršku vladi bivšeg predsjednika Bashara al-Assada tokom sirijskog sukoba od 2011. do 2024. godine.

Sirijske opozicione snage ušle su 8. decembra 2024. godine u Damask i proglasile kraj Assadovog režima, čime je okončana više od pet decenija duga vladavina porodice Assad.