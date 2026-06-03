Dvije iranske rakete ispaljene prema Kuvajtu pale su prije cilja ili se raspale tokom leta, a tri rakete lansirane prema Bahreinu presrele su zračne odbrambene snage SAD-a i Bahreina, saopštila je američka vojska

CENTCOM: Snage SAD-a i partnerskih zemalja presrele iranske rakete i dronove Dvije iranske rakete ispaljene prema Kuvajtu pale su prije cilja ili se raspale tokom leta, a tri rakete lansirane prema Bahreinu presrele su zračne odbrambene snage SAD-a i Bahreina, saopštila je američka vojska

Vojne snage SAD-a i partnerskih zemalja presrele su više iranskih raketa i dronova, saopštila je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM), javlja Anadolu.

„Snage SAD-a uspješno su porazile više iranskih balističkih raketa i dronova, te su izvele udare u samoodbrani na otoku Qeshm kao odgovor na pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka“, naveo je CENTCOM u saopštenju.

Iran je lansirao nekoliko balističkih raketa prema regionalnim susjedima, saopštio je CENTCOM, dodajući da nijedna nije uspjela pogoditi ciljeve.

„Dvije iranske rakete ispaljene prema Kuvajtu pale su prije cilja ili se raspale tokom leta, a tri rakete lansirane prema Bahreinu odmah su presrele zračne odbrambene snage SAD-a i Bahreina“, navodi ova komanda.

CENTCOM je također saopštio da su njegove snage oborile tri drona kamikaze (drona za jednostrani napad) koje je Iran lansirao prema civilnim pomorcima koji su prolazili kroz regionalne vode.

„Američke snage su također izvele udare u samoodbrani na iransku vojnu zemaljsku kontrolnu stanicu na otoku Qeshm“, dodaje se, uz napomenu da niko od američkog osoblja nije povrijeđen.