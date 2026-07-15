Američka vojska navodi da je cilj napada "dodatno oslabiti vojne kapacitete koje su iranske snage koristile za napade na komercijalni brodski saobraćaj u Hormuškom tjesnacu"

CENTCOM: SAD pokrenuo novi val udara na Iran Američka vojska navodi da je cilj napada "dodatno oslabiti vojne kapacitete koje su iranske snage koristile za napade na komercijalni brodski saobraćaj u Hormuškom tjesnacu"

Sjedinjene Američke Države pokrenule su u srijedu novi val udara na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM), prenosi Anadolu.

„Danas u 6:00 sati po istočnoameričkom vremenu (10:00 GMT u srijedu), snage Centralne komande SAD-a počele su pokretati val udara na Iran“, objavio je komandant na američkoj društvenoj mreži X.

„Udari su osmišljeni kako bi se dodatno oslabili vojni kapaciteti koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu“, dodaje se u saopštenju.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.