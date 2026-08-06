Izraelski mediji ocijenili rezultat kao udarac za proizraelske grupe i uspjeh progresivnog krila Demokratske stranke

Pobjeda Abdul El-Sayeda na predizborima za Senat u Michiganu izazvala zabrinutost u Tel Avivu Izraelski mediji ocijenili rezultat kao udarac za proizraelske grupe i uspjeh progresivnog krila Demokratske stranke

Pobjeda egipatsko-američkog ljekara Abdula El-Sayeda na demokratskim predizborima za mjesto u američkom Senatu iz savezne države Michigan izazvala je brojne reakcije u Izraelu, a izraelski mediji ocijenili su rezultat kao udarac za proizraelske krugove.

Prema rezultatima objavljenim u srijedu, El-Sayed je pobijedio zastupnicu Haley Stevens, koja je dobila desetine miliona dolara finansijske podrške od proizraelskih grupa kao kandidatkinja za koju se smatralo da ima najveće šanse za pobjedu na općim izborima.

Izraelski Kanal 14 naveo je da je tvrdo progresivno krilo ostvarilo značajnu pobjedu zahvaljujući El-Sayedovom uspjehu, ističući da je njegova kampanja snažno zagovarala okončanje američke vojne pomoći Izraelu.

Ovaj kanal ocijenio je da bi rezultat mogao utjecati na budućnost Demokratske stranke i potaknuti širu raspravu o rastućem utjecaju krila stranke koje kritikuje Izrael uoči predsjedničkih izbora u SAD-u 2028. godine.

List "Israel Hayom" opisao je El-Sayedovu pobjedu kao veliku pobjedu progresivnog krila i težak udarac za Američko-izraelski odbor za javne poslove (AIPAC).

Političko krilo AIPAC-a, United Democracy Project, potrošilo je više od 30 miliona dolara kako bi podržalo Stevens u pokušaju da porazi El-Sayeda, naveo je list.

List "Yedioth Ahronoth" nazvao je El-Sayeda "muslimanskim Obamom", navodeći da je, iako je utrka protiv Stevens bila lokalnog karaktera, široko posmatrana kao test pravca u kojem se kreće Demokratska stranka pred predstojeće izbore, posebno izbore za Kongres.

Izraelski javni emiter KAN također je ocijenio da izborni rezultati odražavaju sve jače nadmetanje između umjerenog i progresivnog krila Demokratske stranke u vezi s politikom prema Izraelu, dodajući da bi eventualni izbor El-Sayeda u Senat u novembru mogao utjecati na stavove tog doma Kongresa o pitanjima povezanim s Izraelom.

El-Sayed će se na izborima 3. novembra suočiti s bivšim republikanskim zastupnikom Mikeom Rogersom, koji je bio jedini kandidat na republikanskim predizborima.

Mjesto u Senatu ostalo je upražnjeno nakon povlačenja senatora Garyja Petersa i smatra se ključnim za nastojanja demokrata da ponovo preuzmu kontrolu nad Senatom SAD-a.

Ako pobijedi na novembarskim izborima, El-Sayed bi postao prvi musliman koji će služiti u američkom Senatu.

Abdul El-Sayed (41) rođen je u Rochester Hillsu u Michiganu, u porodici egipatskih imigranata. Diplomirao je na Univerzitetu Michigan, stekao medicinsku diplomu na Univerzitetu Columbia, a kasnije i doktorat na Univerzitetu Oxford.

On se 2018. kandidovao na demokratskim predizborima za guvernera Michigana, ali je izgubio od Gretchen Whitmer. Kasnije je postao jedna od vodećih figura progresivnog krila Demokratske stranke.