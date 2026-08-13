Moskva poručuje da su izjave Tokija politički irelevantne, uvredljive i pravno ništavne

Rusija odbacila kritike Japana zbog Putinove posjete Kurilskim ostrvima Moskva poručuje da su izjave Tokija politički irelevantne, uvredljive i pravno ništavne

Rusija je u četvrtak odbacila kritike japanskih zvaničnika zbog posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina ostrvu Iturup, jednom od južnih Kurilskih ostrva, ocijenivši ih neprihvatljivim i pravno ništavnim.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova, komentirajući izjave japanske premijerke Sanae Takaichi i ministra vanjskih poslova Toshimitsua Motegija, kazala je da Tokio nema osnova da ruskom rukovodstvu govori koje dijelove zemlje predsjednik Rusije može posjetiti.

"Kategorički odbacujemo ove izjave kao politički irelevantne, uvredljive i, naravno, pravno ništavne", istakla je Zakharova.

Prema njenim riječima, kritike Japana odraz su sve izraženije antiruske politike Tokija. Optužila je Japan za narušavanje bilateralnih odnosa pridruživanjem zapadnim sankcijama protiv Rusije te pružanjem vojne i druge pomoći Ukrajini.

Zakharova je također istakla da Moskva smatra nesporim ruski suverenitet i jurisdikciju nad južnim Kurilskim ostrvima, uključujući Iturup.

Navela je da su ostrva postala dio Rusije nakon Drugog svjetskog rata, optuživši japansko rukovodstvo za promovisanje revizionističkih narativa.

Reakcija Moskve uslijedila je nakon izjava Takaichi i Motegija povodom Putinove prve posjete Kurilskim ostrvima ranije u četvrtak.

Rusija i Japan već decenijama vode spor oko suvereniteta nad četiri južna Kurilska ostrva, koja Japan naziva Sjevernim teritorijama. Teritorijalni spor predstavlja jednu od prepreka potpisivanju mirovnog sporazuma između dvije zemlje nakon Drugog svjetskog rata.