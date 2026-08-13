U snažnom zemljotresu pogođeno 40.753 porodice, povrijeđeno 3.824 ljudi, a 377 osoba se još uvijek vodi kao nestalo

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 273 U snažnom zemljotresu pogođeno 40.753 porodice, povrijeđeno 3.824 ljudi, a 377 osoba se još uvijek vodi kao nestalo

Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio Kolumbiju, porastao je na 273, a 40.753 porodice pogođene su posljedicama katastrofe, saopćio je u četvrtak direktor Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa (UNGRD) David Tamayo.

Prema njegovim riječima, u zemljotresu su povrijeđene 3.824 osobe, dok se 377 ljudi vodi kao nestalo.

Zemljotres je u ponedjeljak pogodio zapadni dio Kolumbije, izazvavši velika razaranja u više gradova i oštetivši stambene objekte, škole, bolnice i drugu ključnu infrastrukturu.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini San Jose del Palmar u departmanu Choco, a podrhtavanje tla osjetilo se i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Bogotu, kao i u susjednim državama.

Spasilačke ekipe nastavljaju pretrage urušenih objekata u potrazi za preživjelima, dok vlasti upozoravaju da se vrijeme za pronalazak ljudi pod ruševinama sve više smanjuje.

Tamayo je kazao da je geoinformacijski tim, kojim koordinira nacionalna vlada, u saradnji s NASA-om i Međunarodnom poveljom za svemir i velike katastrofe, počeo satelitski nadzor pogođenih područja.

Do sada je obrađeno 166 satelitskih snimaka visoke rezolucije, dok je kompanija Airbus donirala snimke izuzetno visoke rezolucije gradova Cali, Cartago, Manizales i Pereira.

Prema Tamayou, satelitski podaci pomoći će vlastima da preciznije procijene razmjere štete i usmjere aktivnosti spašavanja i pružanja pomoći.

Na katastrofu je uslijedila i međunarodna reakcija, a više zemalja ponudilo je pomoć u operacijama potrage i spašavanja.

Vlasti koordiniraju dolazak stranih spasilačkih timova, a očekuje se da će lokalnim ekipama pomoći timovi iz Izraela, Ekvadora, Salvadora i Sjedinjenih Američkih Država.

I Meksiko je ponudio slanje spasilačke brigade, ali njen dolazak još čeka dodatnu certifikaciju koju su zatražile kolumbijske vlasti.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je u srijedu da je brigada spremna za polazak čim budu ispunjeni zahtjevi u vezi s certifikacijom. Meksiko u međuvremenu nastavlja slati humanitarnu pomoć Kolumbiji.

Avioni Hercules Meksičkog ratnog zrakoplovstva koriste se za transport paketa s hranom, medicinskog materijala i drugih potrepština koje je zatražila kolumbijska vlada.

Zemljotres je dodatno opteretio kolumbijske službe za vanredne situacije, dok se operacije spašavanja i pružanja pomoći nastavljaju u najteže pogođenim područjima.

Vlasti se istovremeno bore i s 30 šumskih požara u departmanu Tolima, što dodatno opterećuje kapacitete službi za vanredne situacije.