CENTCOM: Američke snage onesposobile prazan naftni tanker pod iranskom zastavom Plovilo, identifikovano kao M/T Hasna, uočeno je u tranzitu kroz međunarodne vode na putu ka iranskoj luci u Omanskom zaljevu, navodi Centralna komanda

Vojne snage Sjedinjenih Američkih Država koje djeluju u Omanskom zaljevu onesposobile su u srijedu naftni tanker pod iranskom zastavom nakon što on navodno nije postupio po upozorenjima vezanim za tekuću američku pomorsku blokadu, saopćila je Centralna komanda (CENTCOM), prenosi Anadolu.

CENTCOM je u saopštenju naveo da je plovilo – identifikovano kao M/T Hasna – uočeno u tranzitu kroz međunarodne vode na putu ka iranskoj luci u Omanskom zaljevu otprilike u 9 sati ujutro po istočnom vremenu (14:00 GMT).

Američke snage su uputile „više upozorenja“ tankeru, obavještavajući posadu da brod krši blokadu, saopštila je komanda.

„Nakon što posada broda Hasna nije postupila po ponovljenim upozorenjima, američke snage su onesposobile kormilo tankera ispalivši nekoliko hitaca iz 20-milimetarskog topa mornaričkog aviona F/A-18 Super Hornet, koji je uzletio sa nosača aviona USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna više ne plovi prema Iranu“, dodaje se u saopćenju.