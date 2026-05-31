Singapur formira nacionalni pokret za upravljanje digitalnim aktivnostima djece Premijer Wong pokreće kampanju "Screen Smart From The Start" kako bi pomogao roditeljima da provjeravaju online aktivnosti djece

Singapur je u nedjelju pokrenuo nacionalni pokret za pomoć porodicama da njeguju zdrave digitalne navike kod djece smanjenjem njihovog vremena provedenog pred ekranom.

Premijer Lawrence Wong pokrenuo je kampanju "Screen Smart From The Start", čiji je cilj pomoći roditeljima koji traže smjernice o tome kako upravljati digitalnim aktivnostima svoje djece, navodi se u saopštenju iz njegovog ureda.

Govoreći o pokretanju, Wong je rekao da će njegova vlada osigurati resurse kako bi pomogla roditeljima da njeguju zdrave digitalne navike kod svoje djece od malih nogu.

Roditelji sada mogu pristupiti portalu "Be Screen Smart" koji nudi savjete za djecu i mlade, podijeljene u tri grupe: od 0 do šest godina, od sedam do 12 godina i od 13 do 18 godina.

Roditelji bi mogli naučiti kako birati sadržaj kojem njihovo dijete može pristupiti kako bi ih zaštitili od neprikladnog sadržaja na internetu i kako postaviti jasne porodične norme o korištenju uređaja.

Wong je rekao da su se roditelji u prošlosti brinuli zbog stripova, TV-a i videoigara, ali današnji izazov tehnologije i vremena provedenog pred ekranima je "intenzivniji" zbog funkcija koje izazivaju ovisnost, kao i potencijalno štetnog sadržaja i toksičnih online interakcija.

Navodeći neke načine za pomoć, Wong je predložio da se ne koriste telefoni tokom porodičnih obroka, a po mogućnosti ni u spavaćoj sobi, jer roditelji nemaju kontrolu nad tim da li ih njihova djeca koriste kasno noću.

Roditelji bi se također trebali suzdržati od davanja pametnih telefona svojoj djeci što je duže moguće, dodao je.

Portal će navesti niz dostupnih offline aktivnosti za porodice s djecom svih uzrasta, počevši od predstojećih školskih praznika u junu.