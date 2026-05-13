CENTCOM: SAD preusmjerio 67 brodova u okviru pomorske blokade iranskih luka Četiri broda su onesposobljena, 15 humanitarnih plovila dozvoljen je prolaz, objavila je američka vojska

Američka vojska je u srijedu saopćila da je 67 komercijalnih plovila koja pokušavaju ući ili izaći iz iranskih luka preusmjereno u okviru američke pomorske blokade usmjerene na iranski pomorski saobraćaj, javlja Anadolu.

"Prije četiri sedmice, CENTCOM je počeo provoditi blokadu protiv brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka", napisala je Centralna komanda (CENTCOM) na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, dodajući da su američke snage "dozvolile prolaz 15 brodova humanitarne pomoći i onesposobile četiri kako bi osigurale poštivanje propisa".

Ranije ove sedmice, snage CENTCOM-a osigurale su poštivanje propisa nakon što su komunicirale putem radija i ispalile upozoravajuće hice iz lakog oružja na dva komercijalna plovila, koja su se zatim okrenula, "jasno pokazujući da američka provedba propisa ostaje u punom jeku", saopćila je vojska.

Regionalne tenzije su naglo eskalirale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre postignut posredovanjem Pakistana stupio je na snagu 8. aprila, iako pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je objavio da će primirje ostati na snazi ​​​​na neodređeno vrijeme, uprkos kontinuiranim vojnim tenzijama i pomorskim ograničenjima u regiji Zaljeva.

SAD održava pomorsku blokadu Irana od 13. aprila.

Prošlog petka, CENTCOM je saopćio da je SAD spriječio 70 tankera da uđu ili izađu iz iranskih luka, koje su imale kapacitet za više od 166 miliona barela iranske nafte vrijedne više od 13 milijardi dolara (11,04 milijardi eura).