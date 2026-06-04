Moglo bi doći do napretka u pregovorima s Iranom tokom vikenda, kazao je američki predsjednik

Trump potvrdio da pregovori s Iranom idu "vrlo dobro" Moglo bi doći do napretka u pregovorima s Iranom tokom vikenda, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se pregovori s Iranom odvijaju "veoma dobro", javlja Anadolu.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući, Trump je upitan da li je prekid vatre koji uključuje Iran ostao na snazi ​​nakon najnovijih događaja.

"Oni su nešto uradili, nije to velika stvar. Mi smo to riješili. Brzo smo to zaustavili u početku, kao što to radimo s najvećom vojskom na svijetu", rekao je Trump.

Ranije danas, Kuvajt je rekao da je u iranskim napadima ubijena jedna osoba, povrijeđene 63 i oštećeni ključni objekti, uključujući diplomatske misije, ističući da "zadržava puno pravo" da odgovori na napade.

Uprkos tenzijama, Trump je izrazio optimizam u pogledu diplomatskih napora koji su u toku.

"Čujem da su sami pregovori protekli veoma dobro, zapravo veoma dobro", rekao je on novinarima.

Američki predsjednik je rekao da bi moglo biti napretka u pregovorima s Iranom "tokom vikenda".

Iran je "prilično blizu potpisivanja dokumenta", rekao je on.