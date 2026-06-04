Trump potvrdio da pregovori s Iranom idu "vrlo dobro"

Diyar Güldoğan
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se pregovori s Iranom odvijaju "veoma dobro", javlja Anadolu.
Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući, Trump je upitan da li je prekid vatre koji uključuje Iran ostao na snazi nakon najnovijih događaja.
"Oni su nešto uradili, nije to velika stvar. Mi smo to riješili. Brzo smo to zaustavili u početku, kao što to radimo s najvećom vojskom na svijetu", rekao je Trump.
Ranije danas, Kuvajt je rekao da je u iranskim napadima ubijena jedna osoba, povrijeđene 63 i oštećeni ključni objekti, uključujući diplomatske misije, ističući da "zadržava puno pravo" da odgovori na napade.
Uprkos tenzijama, Trump je izrazio optimizam u pogledu diplomatskih napora koji su u toku.
"Čujem da su sami pregovori protekli veoma dobro, zapravo veoma dobro", rekao je on novinarima.
Američki predsjednik je rekao da bi moglo biti napretka u pregovorima s Iranom "tokom vikenda".
Iran je "prilično blizu potpisivanja dokumenta", rekao je on.