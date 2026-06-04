Naplata putarine u bh. entitetu RS od sutra dio jedinstvenog regionalnog sistema TOLL4ALL Mreža TOLL4ALL sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine – Srbiju, entitet Republiku Srpsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku

Sistem naplate putarine u bh. entitetu Republici Srpskoj od četvrtka ujutro bit će uključen u integrisani sistem elektronske naplate putarine TOLL4ALL, saopćilo je u srijedu preduzeće „Putevi Srbije“.

Kako se navodi, saradnjom „Puteva Srbije“ i „Autoputeva Republike Srpske“ korisnicima je omogućeno da jednim TAG uređajem nesmetano koriste autoputeve u Srbiji i RS, bez potrebe za dodatnim uređajima ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama.

Iz „Puteva Srbije“ ističu da mreža TOLL4ALL sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine – Srbiju, Republiku Srpsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku, čime se dodatno unapređuje regionalno povezivanje i mobilnost građana i privrede.

Korisnicima sistema omogućene su brojne pogodnosti, uključujući korištenje jednog TAG uređaja u više zemalja, brži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, izbjegavanje plaćanja gotovinom u različitim valutama, jednostavan uvid u transakcije i račune, kao i popuste za elektronsko plaćanje putarine.

Iz ovog preduzeća poručuju da će nastaviti aktivnosti na daljem širenju sistema TOLL4ALL s ciljem omogućavanja jednostavnijeg, bržeg i komfornijeg putovanja kroz region.