Trump imenovao ambasadora u Turskoj specijalnim izaslanikom za Siriju i Irak Tom Barrack će zadržati ambasadorsku ulogu u Ankari dok preuzima nove dvostruke izaslaničke odgovornosti

Tom Barrack, američki ambasador u Turskoj, također će služiti i kao specijalni predsjednički izaslanik za Siriju i Irak, izjavio je u nedjelju američki predsjednik Donald Trump, prenosi Anadolu.

Trump je naveo da Washington produbljuje svoj strateški angažman sa Sirijom i Irakom. „Naš odnos s njima nastavlja da raste“, napisao je na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

„Tom će ostati ambasador u Turskoj i djelovaće uz punu podršku State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Trump, hvaleći Barrackov rad i izražavajući zahvalnost za njegovu „kontinuiranu spremnost“ da služi.

Barrack, dugogodišnji Trumpov saveznik, potvrđen je za ambasadora u Turskoj 2025. godine.

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u petak da će Barrack zadržati centralnu diplomatsku ulogu u vođenju politike za Siriju i Irak nakon isteka njegovog zvaničnog mandata kao specijalnog izaslanika za Siriju. Kasnije je u subotu dodao da će Barrack ostati „centralni sagovornik za Siriju i ključna osoba od povjerenja za Irak“.

Sirija prolazi kroz tranziciju nakon pada vlade Bashara al-Assada krajem 2024. godine, dok Irak nastavlja navigirati kroz složene odnose s Washingtonom u uslovima tekućeg sukoba između SAD-a i Irana.