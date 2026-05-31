Yvette Cooper u ponedjeljak stiže u Peking u trodnevnu posjetu kako bi prisustvovala 11. kinesko-britanskom strateškom dijalogu

Britanska ministarka vanjskih poslova putuje u posjetu Kini Yvette Cooper u ponedjeljak stiže u Peking u trodnevnu posjetu kako bi prisustvovala 11. kinesko-britanskom strateškom dijalogu

Britanska ministarka vanjskih poslova Yvette Cooper trebala bi doputovati u trodnevnu posjetu Kini kako bi prisustvovala 11. kinesko-britanskom strateškom dijalogu, saopštilo je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova.

Cooper dolazi u posjetu na poziv svog kineskog kolege Wang Yija i boraviće u zemlji do 3. juna, navelo je ministarstvo u nedjelju, javlja Anadolu.

Ova posjeta dolazi nekoliko mjeseci nakon istorijske posjete britanskog premijera Keira Starmera Kini ranije ove godine, što je predstavljalo prvo takvo putovanje od 2018. godine.

Prema ocjenama kineskih stručnjaka, putovanje Yvette Cooper odražava želju Velike Britanije da održi kanale komunikacije sa velikim silama kao što je Kina u uslovima rastućih globalnih neizvjesnosti, dok istovremeno unapređuje ishode Starmerove posjete, izvijestio je lokalni dnevni list na engleskom jeziku Global Times.

Velika Britanija je bila prva velika zapadna zemlja koja je priznala Kinu 1950. godine, a dvije strane su unaprijedile svoje odnose u „sveobuhvatno strateško partnerstvo“ u maju 2004. godine.

Uz godišnji obim bilateralne trgovine koji je u 2024. godini iznosio 98,36 milijardi dolara, dvije strane su također uspostavile mehanizme razmjene na visokom nivou, uključujući Godišnji sastanak premijera, Ekonomski i finansijski dijalog, Strateški dijalog, te Dijalog o razmjeni među ljudima na visokom nivou.