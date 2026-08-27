Među nestalim strancima je 178 iz Indije, 100 iz Kine, 65 iz SAD-a, 53 iz Ukrajine, 51 iz Malezije, 35 iz Australije, 33 iz Velike Britanije, 25 iz Kanade, devet iz Singapura i osam iz Njemačke

Skoro 900 stranaca nestalo nakon razornih poplava na granici Kine i Nepala Među nestalim strancima je 178 iz Indije, 100 iz Kine, 65 iz SAD-a, 53 iz Ukrajine, 51 iz Malezije, 35 iz Australije, 33 iz Velike Britanije, 25 iz Kanade, devet iz Singapura i osam iz Njemačke

Skoro 900 stranih turista i dalje se vodi kao nestalo u četvrtak u Nepalu i kineskoj regiji Tibet nakon razornih bujičnih poplava i klizišta u kojima je poginulo najmanje 180 ljudi, pokazuju zvanični podaci, prenosi Anadolu.

Prema podacima Turističke zajednice Nepala, 644 strana i domaća turista vode se kao nestali na nepalskoj strani granice.

Među njima je 178 iz Indije, 65 iz SAD-a, 53 iz Ukrajine, 51 iz Malezije, 35 iz Australije, 33 iz Velike Britanije, 25 iz Kanade, devet iz Singapura i osam iz Njemačke.

Ostali nestali turisti su iz Francuske, Mađarske, Švicarske, Italije, Irske, Izraela, Japana, Kazahstana, Portugala, Rusije i drugih zemalja.

Dodatnih 127 nepalskih turista također se vodi jako nestalo, saopštila je Turistička zajednica.

Ministarstvo vanjskih poslova Kine saopštilo je da se 100 kineskih državljana vodi jako nestalo na nepalskoj strani granice usljed bujičnih poplava.

Portparol ministarstva Lin Jian izjavio je da je sudbina 260 stranih državljana i dalje nepoznata na Tibetu, koji Peking identificira kao Autonomnu regiju Xizang.

Podaci koje je objavila nepalska vlada nisu uključivali nestale kineske državljane.

Poplave je vjerovatno izazvalo odvajanje velikog komada leda s himalajskog glečera oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuwa-Rasuwagadhi, sudeći prema satelitskim snimcima.

Nepalske vlasti potvrdile su 177 smrtnih slučajeva i evidentirale 826 nestalih osoba.

Kineske vlasti saopštile su da su tri osobe poginule, dok se 558 vodi jako nestalo, uključujući strane državljane.