Vučić: Stvari oko NIS-a idu u dobrom pravcu, problem obnova rezervi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se od ponedjeljka nastaviti pregovori s Mađarskom u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS) te da se, uprkos teškoćama, stvari kreću u dobrom smjeru, ali je upozorio da problem predstavlja ubrzano trošenje rezervi i pitanje njihove pravovremene obnove.

Vučić je za lokalne medije rekao da su s mađarskom stranom ponovo razmijenjeni tzv."šerholderi" te da Budimpešta očekuje odgovore iz Beograda.

Prema njegovim riječima, u ponedjeljak i utorak planirani su novi susreti s mađarskim partnerima.

"Nadam se da ćemo uskoro sve to riješiti. Nije sasvim jednostavno. Zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih ranije predviđenih ulaganja NIS-a u petrohemiju, Mađari žele da naprave za sebe najbolji mogući ugovor. Mi želimo da zaštitimo što je moguće više Srbiju, tako da razgovaramo, ali vjerujem da ćemo pronaći zajednički imenitelj i da ćemo to važno i veliko pitanje, posebno u uslovima ovakve krize i nabavke nafte i cijene nafte i naftnih derivata, uspjeti da riješimo na zadovoljstvo građana Srbije", kazao je Vučić.

On je dodao da cijelu situaciju otežava činjenica da Srbija troši sve više rezervi.

"Pitanje je hoćemo li moći da stignemo da obnovimo sve rezerve. Obnavljamo ih, dakle dio od onih iz prvih rezervi koje smo dali na tržište, obnovili smo, platili to i gubimo veliki novac. Mi smo, srećom, obezbijedili finansijske jastuke. Imamo ne samo dobru monetarnu, već i odličnu fiskalnu politiku. Imamo mudru i pametnu politiku. Uvijek smo vodili računa da imamo dovoljno novca na računu i danas imamo mnogo novca na računu i upravo zahvaljujući svemu tome što smo uspjeli da obezbijedimo, da ekonomija dobro funkcioniše, možemo to da izdržimo", rekao je Vučić.

On je ukazao da globalna dešavanja, uključujući odnose Kine, Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, dodatno utječu i na Srbiju.

"Ako neko misli da nove carine od 25 odsto za evropske automobile neće utjecati na Srbiju, hoće i to nepovoljno, nema nikakve sumnje, jer smo mi vezani najvećim dijelom za evropsku automobilsku industriju i plašim se da će i to i na srednji rok, a ne samo na dugi rok, pa čak i na kratko-srednji rok, donijeti dodatne negativne posljedice za nas", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, u toku je borba da se spriječi odlazak fabrika i gubitak radnih mjesta.

On je dodao da će u narednom periodu posjetiti Azerbejdžan i Kinu te da ga uskoro očekuje još jedna velika evropska posjeta.

Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine.

OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

Ruski Gaspromnjeft, koji je većinski vlasnik NIS-a, vodi pregovore s MOL-om o prodaji svog udjela.