Ipswich Town osigurao povratak u englesku Premijer ligu Osvajač Championshipa Coventry je ranije osigurao kartu za elitni rang engleskog fudbala, a treći putnik će biti poznat nakon play-offa

Ipswich Town je sezonu u engleskom Championshipu završio na drugom mjestu i uz osvajača Coventry City direktno se plasirao u Premier ligu.

Ipswich Town je u posljednjem kolu na domaćem terenu savladao Queens Park Rangers rezultatom 3-0, završio sezonu s 84 boda i kao drugoplasirani, iza lidera Coventry Cityja s 95 bodova, izborio direktan plasman u Premier ligu.

Ipswich Town je u sezoni 2023-24 izborio plasman u Premier ligu, ali je prošle sezone ispao zauzevši tek 19. mjesto.

Trećeg putnika u elitnu Premijer ligu će odrediti mečevi play-offa.

U polufinalu igraju Hull City i Millwall te Southampton i Middlesbrough. Pobjednici ovih duela će igrati veliko finale na Wembleyju 23. maja za plasman u Premijer ligu.