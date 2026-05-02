Izraelski okupator snimljen kako skrnavi Katedralu Svetog Jakova u Jerusalemu

Izraelski okupator oskrnavio je jednu od najsvetijih armenskih crkava, Katedralu Svetog Jakova u Starom gradu Jerusalema, prema snimku koji je podijelila administracija Jerusalema.

Snimak sigurnosne kamere, podijeljen kasno u petak, prikazuje osobu kako više puta pljuje na ulaz crkve, prije nego što podiže srednji prst i drugom rukom podrugljivo oblikuje oblik križa.

Incident se dogodio u Armenskoj četvrti Starog grada, domu ključnih vjerskih mjesta i dugogodišnje armensko-kršćanske prisutnosti.

Ovaj incident dogodio se nakon što je izraelski okupator u srijedu napao časnu sestru u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Stotine svećenika i časnih sestara iz cijelog svijeta služe u crkvama i vjerskim institucijama u Istočnom Jerusalemu.

Posljednjih godina zabilježen je primjetan porast napada Izraelaca na kršćansko i muslimansko svećenstvo, kao i na vjerske objekte u okupiranom gradu.

Crkve u Istočnom Jerusalemu su više puta pozvale izraelske vlasti da preduzmu odlučne mjere kako bi zaustavile takve napade.

Oko 750.000 izraelskih doseljenika živi u stotinama naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, i svakodnevno vrše napade na Palestince.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelskih snaga i doseljenika na Zapadnoj obali usmrtili su najmanje 1.155 Palestinaca i ranili oko 12.000 drugih.